Wann neue Preise und Öffnungszeiten im Hallenbad in Harburg gelten

Zu Beginn der Osterferien schließt das Hallenbad in Harburg, im September öffnet es wieder. Dann gelten neue Preise und Zeiten.

Der Stadtrat in Harburg hat neue Eintrittspreise für das örtliche Hallenbad festgelegt. Die Anpassungen seien moderat, merkte Bürgermeister Christoph Schmidt dazu an. Auch die Öffnungszeiten werden sich im Herbst ändern.

In der kommenden Hallenbad-Saison wird der Eintritt etwas teurer. Erwachsene zahlen für eine Einzelkarte von September an vier Euro, für die Saisonkarte 85 Euro. Der ermäßigte Eintritt beträgt nun drei Euro, für die ermäßigte Saisonkarte zahlt man 65 Euro. Die Ermäßigung gilt für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren, Schwerbehinderte, Bundesfreiwilligendienstleistende oder Inhaber der Jugendleiter- oder Ehrenamtskarte. Kinder jünger als sechs Jahre bekommen freien Eintritt. Aus der bisher bestehenden Zwölferkarte wird eine Zehnerkarte zum Preis von 36 Euro für Erwachsene oder 27 Euro mit Ermäßigung.

Das sind die neuen Preise für Gruppen im Hallenbad in Harburg

Auch die Schul- und Gruppenpreise steigen. Sie gelten jeweils mit einer eigenen Aufsichtsperson. So werden für lehrplanmäßiges Schwimmen von Schulen und Kitas für eine Dreiviertelstunde 60 Euro berechnet, für eine Stunde 80 Euro. Die Volkshochschule sowie örtliche Vereine zahlen von September an für 45 Minuten 36 Euro sowie für 60 Minuten 48 Euro. Für alle anderen Vereine und Gruppen beträgt der Preis für 45 Minuten 52,50 Euro, für die volle Stunde 70 Euro.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Öffnungszeiten für die neue Saison ändern sich auch. Der Stadtrat beschloss, die Zeiten zu vereinheitlichen. Damit soll eine spätere Belegung durch Vereine möglich werden. Vom 1. September an öffnet das Harburger Hallenbad Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils von 15.30 bis 20.30 Uhr. Am Donnerstag bleibt es weiterhin von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Am Wochenende ist es sowohl am Samstag als auch Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags ist das Bad von 13 bis 14 Uhr nur für Senioren geöffnet.