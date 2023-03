Neuer Vorstand im Verein für Städtepartnerschaft in Harburg

Vorsitzende Barbara Schmittner und einige Mitstreiter treten nicht mehr an. Nachfolgerin ist Cathrin Baumann.

„Auf dem Weg der Freundschaft soll man kein Gras wachsen lassen.“ Mit diesen Worten übergab Barbara Schmittner nach 28 Jahren den Vorsitz im Verein für Städtepartnerschaft Harburg an die neue Vereinsführung. Schmittners sehnlichster Wunsch war, dass die Freundschaft mit der französischen Gemeinde Gouville-sur-Mer auch künftig gepflegt werde.

Die scheidende Vorsitzende bedankte sich für die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand, bestehend aus Anton Fischer, Andreas Püschel, Josef Behringer und Kassenprüfer Karlheinz Elischer. Die Genannten legten nach dieser langen Zeit ebenfalls die Ämter nieder.

"Bayerischer Abend" mit der Harburger Stadtkapelle in Gouville war einer der Höhepunkte

In ihrem Rechenschaftsbericht führte Barbara Schmittner die Höhepunkte des vergangenen Jahres auf und erinnerte an das Boule-Turnier für Kinder, den Besuch der normannischen Freunde während des Herbstmarktes, den zweiten "Bayerischen Abend" mit der Harburger Stadtkapelle in Gouville und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Schmittner dankte auch den Verantwortlichen der Stadt, den Vereinen und Mitgliedern für die jahrelange Unterstützung.

Bürgermeister Christoph Schmidt zeigte sich erfreut darüber, dass alle Ämter problemlos besetzt werden konnten. Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzende Cathrin Baumann, 2. Vorsitzender Wolfgang Kilian, Kassenverwalterin Petra Heger, Schriftführerin Elfi Hlawon-Schmid, Kassenprüfer Jürgen Braun und Erwin Winter. Beisitzer sind Heike Bschor, Anton Fischer, Gertrud Fischer, Thomas Rudischer und Elisabeth Schröppel. Bürgermeister Schmidt wünschte sich von der neuen Vereinsführung eine weiterhin gut gelingende Partnerschaft mit Gouville. Er sicherte dem Verein auch im Namen des Stadtrats die volle Unterstützung zu.

Der Partnerschaftsverein trifft sich immer am ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im „Hertle-Haus“ in Harburg zum gemütlichen Stammtisch und freut sich über jede „Neue“ und jeden „Neuen“. (AZ)