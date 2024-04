Harburg

06:00 Uhr

Neues Wärmenetz in Harburg wird jetzt konkret

In den Neubaugebieten im nordöstlichen Bereich von Harburg - hier der Bereich am Heckelsberg - könnte ein Wärmenetz entstehen.

Plus Die Firma Bioenergie Bühler will die Wohngebiete im Nordosten der Harburger Kernstadt mit Wärme versorgen. Ein zweites Netz wird gerade erweitert.

Von Wolfgang Widemann

Mit einem rund sieben Kilometer langen Leitungsnetz will die Firma Bioenergie Bühler den nordöstlichen Bereich von Harburg mit alternativer Wärme versorgen. Die seit dem Jahr 2022 laufenden Planungen für das Projekt gehen nun in die entscheidende Phase. Derweil baut ein anderer Nahwärme-Lieferant in der Harburger Kenrstadt gerade sein Netz aus.

Hinter Bioenergie Bühler steht die Familie Bühler, die auf dem Listhof bei Harburg ansässig ist und eine Landwirtschaft sowie eine Biogasanlage betreibt. Mit dieser erzeugt das Unternehmen nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Die liefert Bioenergie Bühler derzeit an die Anwesens des Weilers Listhof/Kratzhof. Seit Jahren gibt es Gedankenspiele, diese Dienstleistung auf das rund 800 Meter vom Listhof entfernte Harburg auszuweiten. 2022 rückte das Vorhaben näher. Bei einer Umfrage unter den Haushalten im Bereich der Wohnsiedlungen am Heckelsberg und Im Grundhof meldeten gut 100 Eigentümer konkretes Interesse an.

