Diebstahl beim Schützenfest: Mann steht vor Gericht

Plus Ein Geldbeutel taucht nach einem Diebstahl in Harburg durch ungewöhnliche Umstände wieder auf. Freundin beschert Angeklagtem einen Freispruch.

Einem Jugendlichen ist beim Schützenfest in Harburg im Sommer 2022 der Geldbeutel abhandengekommen. Rund eineinhalb Jahre später bescherte dies einem Mann nun einen Prozess wegen Diebstahls.

Vor dem Amtsgericht Nördlingen stellte sich der Sachverhalt so dar: Der Jugendliche feierte damals im Festzelt. Zu später Stunde bemerkte er, dass seine Geldbörse aus der Hosentasche verschwunden war. Wie dies geschah, konnte sich der inzwischen 17-Jährige nicht erklären. Die Tasche habe einen Reißverschluss gehabt. Zwei Tage lang hätten er und Freunde vergeblich nach dem Portemonnaie gesucht, in dem sich 120 Euro und diverse Karten befanden.