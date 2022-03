Harburg/Nördlingen

vor 17 Min.

Faschingsball im Raum Harburg endet mit Schlägen, Biss und vor Gericht

Plus Ein aggressives Paar sorgt in und vor einem Vereinsheim für Ärger. Der Mann bedroht, beleidigt und schlägt andere Gäste. Die Frau beißt im Tumult kräftig zu.

Von Wolfgang Widemann

Fasching steht für fröhliche Menschen, die gemeinsam feiern. Das war auch bei einem Vereinsball im Raum Harburg im Februar 2020 der Fall - bis nach Mitternacht ein Paar auftauchte, das weniger gut gelaunt war. Der 42-Jährige und seine Begleiterin, 28, seien in "aggressiver Stimmung" gewesen, folgerte Richter Gerhard Schamann bei einem Prozess am Amtsgericht Nördlingen aus dem, was er von Zeugen hörte und in den Akten las. Tatsache war: Das Paar sorgte in jener Nacht gleich zweimal für Stress. Der Mann bedrohte, beleidigte beziehungsweise schlug mehrere Anwesende, die Frau biss bei einer Rangelei sogar kräftig zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen