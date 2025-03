Obst- und Gartenbauverein Harburg ernennt Ehrenmitglied

Icon Vergrößern Ehrungen Foto: Gerhard Meyer Icon Schließen Schließen Ehrungen Foto: Gerhard Meyer

Der OGV-Harburg lud kürzlich zur jährlichen Mitgliederversammlung ein. Neben den allgemeinen Punkten erwähnte der 1. Vorsitzende Wilhelm Faul in seinem Bericht besonders die positive Entwicklung der Mitgliederzahl und die Verjüngung des Vereins. Zum ersten Mal wurden nicht nur langjährigen Mitglieder für 15, 25 oder 40 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt, sondern auch besonders engagierte Gartler. Karin und Marco Huber, Gerhard Kilian, Diana Winter (alle 15-jährige Mitgliedschaft), Christiane Lanzer (25), Katharina Groß (40). Die neue Ehrennadel in Bronze erhielten Karin Ritter, Sieglinde und Werner Schmidt, Wolfgang Stolz. Johanna Kornmann wurde mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Die höchste Ehrung des Abends erfolgte durch die Versammlung. Einstimmig wurde Franziska Meyer zum Ehrenmitglied ernannt. In der von Wilhelm Faul gehaltenen Laudatio wurden ihre besondere Verbundenheit durch langjähriges Mitwirken im Vorstand und ihre stetige Einsatzbereitschaft hervorgehoben. Ihre Anerkennung brachte die Vereinsführung mit einer Ehrenurkunde, einer kleinen Anregung für einen Radelausflug und einem Blumengruß zum Ausdruck. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung waren die Wahlen. Die im Amt bestätigten Mitglieder der Vereinsleitung sind: Wilhelm Faul (1. Vorsitzender), Marlies Korhammer (2. Vorsitzende), Sabine Riedensheimer (Kassenführung), Birgit Häfele (Schriftführung), Sieglinde Faltlhauser (Beisitzerin) und Willi Jörg (Beisitzer). Nicht nur dass alle Posten besetz wurden, es konnten auch zwei neue Beisitzer aus den Reihen der Versammlung gewonnen werden. Ein Dank und ein herzliches Willkommen gehen an Daniel Bühler und Stefan Kronthaler. Den Abschluss bildete ein kurzer Ausblick auf den Vereinsausflug und die angedachten Maßnahmen zur Erweiterung der Räumlichkeiten. Mit einer Bildpräsentation, gestaltet von Gerhard Meyer, klang die Versammlung aus.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.