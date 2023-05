Harburg

10:32 Uhr

Obstbäume in Harburg und Heroldingen werden beschildert

Obst- und Gartenbauverein sowie Obstbaumfreunde bringen an Bäumen in Harburg und Heroldingen Sorteniformationsschilder an.

Im Zusammenhang mit dem im vorigen Jahr gefeierten 100-jährigen Bestehen des Obst- und Gartenbauvereins Harburg haben Mitglieder zusammen mit den Obstbaumfreunden Harburg nun damit begonnen, Obstbäume auf städtischem Grund mit Sorteninformationsschildern zu versehen. Die flexibel angebrachten Tafeln bieten Informationen über die jeweilige Obstsorte unter anderem hinsichtlich Herkunft und Haltbarkeit. Ein QR-Code leitet auf die Internetseite des Vereins in Harburg, die nähere Auskünfte über verschiedene Sorten gibt, die im Stadtgebiet wachsen. Zug um Zug werden derzeit Schilder im Bereich der Kernstadt und im Ortsteil Heroldingen angebracht. Ebenso wird eine Beschreibung nach der anderen auf der Webseite des Vereins eingepflegt, sodass mit der Zeit fachkundige Informationen zugänglich sind. Pomologe Ralf Melber steuert Texte und Obstbilder bei, während Gerhard Meyer alles in ein einheitliches Layout bringt – sowohl hinsichtlich der Beschilderung als auch betreffs der Internetbeschreibungen. (AZ)

