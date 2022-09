Parteifreie in Harburg haben erstmals eine Vorsitzende

Die PWG Freie Wähler Harburg hat einen neuen Vorstand gewählt. Die Gruppierung führt nun Cathrin Baumann.

Die kommunalpolitische Gruppierung PWG Freie Wähler Harburg hat eine neue Führungsriege. Nachdem im Mai der erste Versuch, einen neuen Vorstand zu wählen, kein Ergebnis brachte, konnte nun ein neues Team gebildet werden.

Axel Wiedenmann hörte als Vorsitzender auf. Nachfolgerin ist Cathrin Baumann. Sie ist die erste Frau auf diesem Posten bei der PWG Freie Wähler. Die Anwesenden wählten die Ärztin einstimmig. Ihre Stellvertreter sind der Stadtrat Matthias Schröppel aus Ronheim und Helmut Gerstmeier aus Heroldingen. Neuer Kassenwart ist Martin Müller aus Harburg, Schriftführer ist Stadtrat Arnd Schmidt aus Großsorheim. Um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich zukünftig Edna Seiler (Harburg). Die beiden Stadträte Patrick Prügel (Ebermergen) und Thomas Seiler (Ronheim) sind als Sprecher der Stadtratsfraktion weiterhin Mitglieder des Vorstands.

Andreas Kerlies war fast 20 Jahre lang Kassenwart der PWG Freie Wähler

Vor den Neuwahlen standen die Berichte von Wiedenmann und von Kassenwart Andreas Kerlies auf der Tagesordnung. Die neu gewählte Vorsitzende bedankte sich für den Vertrauensvorschuss bei den Anwesenden. Mehr als die Hälfte aller Vereinsmitglieder war an diesem Abend in das Gasthaus Zum goldenen Lamm nach Harburg gekommen, was die Verantwortlichen als Beweis für eine lebendige Demokratie und die große Akzeptanz bei den Mitgliedern werteten.

Der scheidende Vorsitzende Axel Wiedenmann bedankte sich und sicherte dem neuen Vorstand seine volle Unterstützung zu. Michaela Stegmüller und Andreas Kerlies schieden beide ebenfalls aus der Führungsriege aus. Auch ihr Einsatz und ihre Arbeit wurden gewürdigt. Andreas Kerlies war fast 20 Jahre lang Kassenwart. In der Versammlung wurden auch anstehende Aktivitäten angesprochen, wie zum Beispiel der Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Harburg. (AZ)