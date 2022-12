Harburg

Plakate in Altstadt und Grasstraße künftig verboten

In der Stadt Harburg dürfen Plakate nicht mehr überall angebracht werden.

Plus Plakatwerbung ist in der Kernstadt von Harburg nur noch eingeschränkt möglich. Stadtrat beschließt auch eine zeitliche Frist.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

In der Altstadt und in der Grasstraße in Harburg sind Plakate künftig verboten. Dies sieht sie neue Verordnung vor, die der Stadtrat mit 17:1 Stimmen verabschiedet hat.

