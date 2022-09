Polizei erwischt auf der B25 bei Harburg Raser mit über 140 Sachen

Über 4500 Fahrzeuge hat die Verkehrspolizei an zwei Tagen auf der B25 zwischen Donauwörth und Harburg gemessen. Viele davon waren deutlich zu schnell unterwegs.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben am Freitag und Sonntag jeweils auf der B25 zwischen Donauwörth und Harburg geblitzt.

Am Freitag kontrollierten die Beamten bei Binsberg in Fahrtrichtung Donauwörth. Von 9 bis 15 Uhr wurden dabei 2069 Fahrzeuge erfasst. Von diesen wurden 62 geblitzt, 40 Autofahrende mussten verwarnt werden, 22 erhielten sogar eine Anzeige. Die höchste Überschreitung lag laut Polizei bei 139 Kilometern pro Stunde.

So lief die Blitzeraktion der Verkehrspolizei Donauwörth

Am Sonntag wurde zwischen 10.15 und 17.15 Uhr bei Ebermergen in Fahrtrichtung Donauwörth gemessen, wobei 2461 Autos die Messstelle durchfuhren. 91 Fahrer waren dabei mit 115 km/h und mehr unterwegs. Allein am Sonntag erfolgten 48 gebührenpflichtige Verwarnungen bis 55 Euro und 43 Bußgeldanzeigen mit Punkteeintrag. Laut Polizei lag der traurige gemessene Höchstwert bei 141 km/h - 41 km/h schneller als erlaubt. (AZ)

