Polizei legt in Harburg ein getuntes Auto still

In Harburg fällt der Polizei ein extrem "tiefergelegter" Pkw auf. Die Kontrolle hat Folgen für den Besitzer.

Die Polizei hat durch Zufall in Harburg ein Auto entdeckt, das der Besitzer so stark veränderte, dass es nicht mehr auf den hiesigen Straßen unterwegs sein darf. Der Halter des Wagens hat nun Ärger am Hals.

Das "optisch auffällig getunte" Auto fiel einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei am Donnerstag gegen Mittag in der Burgstadt auf. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Wagen durch diverse Umbauten so tief gelegt war, dass die Mindestbodenfreiheit des Fahrzeugs deutlich unterschritten wurde.

Besitzer darf nach Kontrolle nur noch direkt nach Hause fahren

Durch die Änderungen erlosch für den Pkw die Zulassung. Die Folge: eine Anzeige gegen den Halter wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung. Die Polizisten erlaubten dem Besitzer nur noch, das Auto auf direktem Wege nach Hause zu fahren. Ansonsten darf es in diesem Zustand auf öffentlichem Grund nicht mehr bewegt werden. (AZ)