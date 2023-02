Harburg

15:35 Uhr

Polizei verhindert Drogenfahrt von Harburg in Richtung Mittelfranken

Artikel anhören Shape

Beamte treffen eine Frau in ihrem stehenden Auto in Harburg an. Im Gespräch stellt sich heraus: Sie hat einen Joint geraucht. Warum sie keine Anzeige bekommt.

Am Montagmorgen um 4.40 Uhr trafen Beamte der Polizei Donauwörth eine Frau an, die im Heidebogen in Harburg auf dem Fahrersitz ihres stehenden Autos saß. Sie erzählte, dass sie sich auf den Heimweg in Richtung Mittelfranken machen wolle. Im Gespräch kam laut Polizei heraus, dass sie zuvor einen Joint geraucht hat, also unter Marihuana-Einfluss stand. Losfahren durfte sie also nicht. Da kein Fahrtnachweis vorlag, kam es aber nicht zu einer Anzeige wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss. (AZ)

Themen folgen