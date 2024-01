Polizei warnt weiter vor Internetkäufen

Aktuell bezahlte ein Harburger für eine Trommel 400 Euro Anzahlung. Er bekam die Ware nie geliefert.

Ermittlungsbeamten der PI Donauwörth werden weiterhin täglich Betrugsanzeigen wegen diverser online gekaufter, aber nicht erhaltener Gegenstände übermittelt. In einem exemplarischen Fall bestellte ein Mann aus Harburg bei einem führenden Online-Kleinanzeigenportal von privat eine Trommel zum Preis von 850 Euro. Der Mann überwies eine Anzahlung von 400 Euro als Vorkasse. Es erfolgte weder eine Lieferung, noch eine Rücküberweisung. Ein Ermittlungsverfahren wurde am Montag bei der PI Donauwörth aufgenommen. Polizeilicherseits wird erneut davor gewarnt, bei Internetkäufen in Vorleistung zu treten. (AZ)