Harburg

vor 17 Min.

Polizeieinsatz an Schule in Harburg nach anonymem Anruf

An der Grund- und Mittelschule Harburg war am Montag die Polizei vor Ort.

Eine Person kündigt per Telefon an, eine Schülerin oder ein Schüler werde in Harburg mit einer Waffe zum Unterricht erscheinen. Dies hat Folgen.

Von Wolfgang Widemann

Ein anonymer Anruf in der Grund- und Mittelschule in Harburg hat am Montag für einen größeren Einsatz der Polizei gesorgt. Eine Person hatte angekündigt, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit einer Waffe zum Unterricht erscheinen würde. Dies teilte die Schule der Polizeiinspektion Donauwörth mit. Diese eilte um kurz vor 9 Uhr mit zahlreichen Kräften nach Harburg. Während sich uniformierte Beamtinnen und Beamte im Hintergrund hielten, gingen Zivilkräfte in das Gebäude. Man habe bewusst so wenig Aufsehen wie möglich erregen wollen, erklärt Karlheinz Klose, stellvertretender Leiter der Dienststelle. Die Polizei sei der Sache sofort auf den Grund gegangen, auch wenn solche anonyme Mitteilungen meist jeglicher Grundlage entbehrten. So sei es auch in diesem Fall gewesen. Es habe sich rasch gezeigt, dass es sich um einen "schlechten Scherz" gehandelt habe. Harburg: Dem Anrufer oder der Anruferin droht ein Strafverfahren Für die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte habe "zu keiner Zeit irgendeine Gefahr bestanden", betont Klose. Hingegen erwarte die Anruferin oder den Anrufer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Auch das Vortäuschen einer Straftat komme hier in Betracht. Die Inspektion arbeite mit Hochdruck daran, die Person ausfindig zu machen. Aus ermittlungstaktischen Gründe seien keine näheren Auskünfte möglich. (wwi, AZ)

