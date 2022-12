Polizisten finden Drogen in Haus im Raum Harburg

Zivilbeamte werden bei einem 24-Jährigen wegen eines Haftbefehls vorstellig. In der Wohnung riecht es nach Marihuana.

Die Polizei hat bei einer Aktion am Montag in einem Anwesen im Stadtgebiet von Harburg Rauschgift entdeckt. Eigentlich wurden die Gesetzeshüter bei dem 24-Jährigen vorstellig, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Als mehrere Zivilbeamte am Nachmittag die Wohnung des jungen Mannes betraten, roch es in den Räumen stark nach Marihuana. Es folgte eine Durchsuchung. Die Kräfte fanden unter anderem 20 Gramm der Droge und diverse Rauschgift-Utensilien.

Eine weitere Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz war die Folge. Der Verdächtige durfte auf freiem Fuß bleiben, weil er die Vollstreckung des ursprünglichen Haftbefehls durch Bezahlung eines vierstelligen Betrags abwenden konnte. (AZ)