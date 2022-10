Preise für Strom und Holz steigen in Harburg

Plus Egal, ob Strom oder Holz, die gestiegenen Preise betreffen alle Energieformen. Auch Harburg muss nun mit höheren Kosten leben.

Nicht nur die Privathaushalte leiden unter den gestiegenen Energiepreisen, auch auf die Kommunen kommen hohe Mehrkosten zu. Zuletzt hatte in vielen Städten und Gemeinden das Ergebnis der Strombündelausschreibung für Schrecken gesorgt. Die Stadt Harburg betrifft das nicht. Doch mit einem gestiegenen Energiepreis muss nun auch die Burgstadt umgehen, da ihr bisheriger Stromvertrag zum Ende des Jahres ausläuft.