Harburg

18:15 Uhr

Projekt Harburger Bahnhof: "Wir sind auf der Zielgeraden"

Der Bahnhof in Harburg wird noch in diesem Jahr verlegt. Ende Juli beginnen hier die Bauarbeiten. Bernhard Christ, Christoph Schmidt, Willi Jörg und Ulrich Lange waren vor Ort. (von links)

Plus Nach mehr als 20 Jahren Projektplanung wird der Harburger Bahnhof barrierefrei. Doch die Bauarbeiten hierfür geschehen an einem neuen Ort.

Von Celine Theiss

Ein lang ersehntes Projekt scheint nun endlich zu einem Ende zu kommen: der Bahnhaltepunkt in Harburg. "Wir sind auf der Zielgeraden", lässt CSU-Politiker Ulrich Lange vor Ort verlauten. In den kommenden Wochen beginnen die Arbeiten an der neuen Bahnhaltestation an der Mündlinger Straße. Doch bis der neue Bahnhof genutzt werden kann, müssen sich die Bürgerinnen und Bürger Harburgs noch ein wenig gedulden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen