Polizei blitzt auf B25 bei Harburg und B16 bei Rain

Die Verkehrspolizei hat auf den Bundesstraßen bei Harburg und Rain an die 200 Temposünder erwischt. Am schnellsten waren zwei Motorräder.

Die Verkehrspolizei hat am Wochenende bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B25 bei Harburg und der B16 bei Rain insgesamt an die 200 Temposünder erwischt. Fünf Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Beamten postierten am Samstag ihr Radargerät von 8.35 bis 15.10 Uhr an der B25 - und zwar auf dem zweispurigen Abschnitt zwischen Hoppingen und Harburg. Dort passierten gut 2400 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 109 davon wurden geblitzt, weil sie mindestens 15 Stundenkilometer zu schnell waren. Bei einem erheblichen Teil waren es deutlich mehr als die erlaubten 100 km/h. Trauriger Spitzenreiter war ein Pkw, der es nach Abzug aller Toleranzen auf 147 "Sachen" brachte. Insgesamt registrierte die Polizei 54 Anzeigen, die auch Punkte in Flensburg zur Folge hatten. Weitere 55 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer kamen mit gebührenpflichtigen Verwarnungen davon.

Motorradfahrer braust mit 168 Stundenkilometern in Richtung Neuburg

Auf der B16 bei Rain nahm die Verkehrspolizei am Sonntag in beiden Richtungen ihre Messungen vor. Zwischen 10.45 und 16.50 Uhr waren dort 1644 Fahrzeuge unterwegs, 78 davon mussten beanstandet werden. Jeweils die Hälfte handelte sich eine Anzeige ein oder kam mit einer Verwarnung davon. Drei Rasern droht ein Fahrverbot. Dazu gehören zwei Motorradfahrer. Der eine brachte es auf 168 Stundenkilometer in Richtung Neuburg, der andere auf 158 km/h in Richtung Donauwörth. Die Toleranzwerte sind in beiden Fällen schon abgezogen. (AZ)