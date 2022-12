Randalierer beschädigen Verteilerkasten in Harburg

Einer oder mehrere Unbekannte machen sich mit Gewalt an dem Kasten zu schaffen und brechen auch den Betonsockel, auf dem er steht.

Einer oder mehrere mutwillige Randalierer haben am Montag in Harburg einen Vodafone-Verteilerkasten am Bitschle, Höhe Heckelsberg, beschädigt. Nach Angaben der Polizei passierte die Tat im Zeitraum vom frühen Morgen bis 14.45 Uhr. Der Internet- und Telekommunikationsverteiler wurde mit Gewalt umgestoßen, und dessen Betonsockel wurde dadurch gebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)