Regenrückhaltebecken in Harburg wird ausgebaggert

Plus Ein Wasserrückhaltebecken in Harburg ist über die Jahre verschlammt und soll nun ausgebaggert werden. Doch die Maßnahme kann nicht sofort laufen.

Im Wasserrückhaltebecken im Wohngebiet Im Grundhof in Harburg hat sich der Schlamm angesammelt. Dadurch kann weniger Regenwasser aufgenommen werden als ursprünglich gedacht. Das soll sich dieses Jahr ändern. Im Bauausschuss des Stadtrats wurde beschlossen, dass das Becken ausgebaggert wird, um die volle Kapazität wiederherzustellen.