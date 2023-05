Sportgeschichte: Pfarrer geißelten Frauenturnen als sittenwidrig

Drei Mitglieder des TSV Harburg gestalten eine Ausstellung beim Landesturnfest in Regensburg. Bei der geht es auch um einen Turnermarsch aus der Feder eines Mertingers.

Mit den Zeiten, in denen katholische Pfarrer von den Kanzeln gegen das Frauenturnen wetterten, hat sich beim Bayerischen Landesturnfest in Regensburg eine viel beachtete Ausstellung beschäftigt, für die drei Mitglieder des TSV Harburg verantwortlich zeichneten. Bei der Schau ging es auch um einen Turnermarsch, den im 19. Jahrhundert ein gebürtiger Mertinger auf das Notenblatt brachte.

Die Gesamtleitung für die Ausstellung hatte Dieter Thiel. Ihm assistierten seine Frau Karin Thiel sowie Rosa Wersinger. Es war nicht die erste Aktion dieser Art des Trios. Dieter Thiel ist Vorsitzender des Landesausschusses Kultur und Tradition im Bayerischen Turnverband. Die erste Schau gestaltete er beim Deutschen Turnfest 1998 in München. Auf bayerischer Ebene war der Harburger in dieser Hinsicht in Landshut, Burghausen und Schweinfurt aktiv.

Von den Anfängen des Turnens in Deutschland

Die Ausstellung in Regensburg beschäftigte sich unter anderem mit den Anfängen des Turnens unter Friedrich Ludwig Jahn auf der Berliner Hasenheide ab 1811, mit Turnfesten im 19. Jahrhundert, der Entwicklung der Turngeräte und den Anfängen des Frauenturnens in den Vereinen. Katholische Würdenträger bewerteten dies damals als "unschicklich und sittenwidrig" – und sprachen Verbote aus. Diese verkündeten die Geistlichen unter anderem in Neuburg und Memmingen von der Kanzel.

Die Entwicklung des Turnens in den bayerischen Vereinen war ein weiterer Schwerpunkt der Schau. Der TSV Nördlingen und der TSV Oettingen bestehen seit 1861 und gehören damit zu den Gründungsmitgliedern des im selben Jahr gegründeten Bayerischen Turnerbunds.

Zu den einzelnen Themenfeldern recherchierte Dieter Thiel in Chroniken alter Vereine, kontaktierte Städte, Museen und Archive. Bei der Ausstellung präsentierten die Organisatoren alte Unterlagen, Urkunden, Plakate und Fotos. Blickfänge waren verschiedene Siegerauszeichnungen und Erinnerungsgaben, wie zum Beispiel die Bronzefigur eines nackten Sportlers, ein etwa 50 Zentimeter hoher gedrechselter Holzpokal und ein silberner Siegerkranz. Auch frühere Turnkleidung sowie Turnfest-Postkarten und -Abzeichen gab es zu sehen.

Musikmeister Leonhard Klaiber schreibt den "Turnerbund-Jahn-Marsch"

Thiel stieß auch auf einen weitgehend unbekannten Turnermarsch, der jahrzehntelang im Bezirksarchiv Regensburg lagerte. Eine alte Vereinschronik des TSV Burglengenfeld beschreibt die Entstehungsgeschichte des Stücks. Demnach wurde der im November 1863 in Mertingen geborene Leonhard Klaiber, der 1882 als Musikmeister in Regensburg tätig war, im Zuge der Vorbereitung eines Turnfests darum gebeten, nach der Melodie eines Turnerlieds einen Marsch zu intonieren. Ein Sänger trug Klaiber das Lied ohne Noten und Instrumente vor und innerhalb von drei Tagen schuf der Musiker den kompletten Satz des "Turnerbund-Jahn-Marsches". Den brachte bei dem Fest ein Spielmannszug zu Gehör.

Die Exponate der Ausstellung stellte unter anderem der TSV Harburg zur Verfügung. Foto: Thiel

Besucher der Ausstellung 2023 in Regensburg waren unter anderem stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger und Alfons Hölz, Vorsitzender des Deutschen Turnerbunds. Sie zeigten sich laut Dieter Thiel angetan von den Themen und der Präsentation. Die Exponate stellten neben dem TSV Harburg auch Vereine aus Weißenhorn, Gundelfingen, Kriegshaber und der Oberpfalz sowie Archive und private Sammler zur Verfügung.

Im Jahr 2024 wird wieder eine Ausstellung von Thiel zu sehen sein – und zwar beim Stadtfest in Harburg. Dann geht es um die Geschichte des TSV Harburg. (AZ)