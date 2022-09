Zum Selber-g'macht-Markt in Harburg kommen so viele Anbieter wie noch nie

In Harburg findet wieder der Selber-g'macht-Markt statt. Was Besucher in diesem Jahr beachten müssen und welche Waren es dort zu kaufen gibt.

In Harburg findet am Sonntag, 18. September, der Selber-g'macht-Markt statt. Dieser hatte 2017 seine Premiere und wird immer größer. Die Organisatoren melden für heuer eine Rekordbeteiligung: Über 85 Händler, Künstler und vor allem Hobbyhandwerker haben sich angemeldet.

Der Markt läuft von 10 bis 17 Uhr. Als Veranstalter treten der Gewerbeverband und die Stadt auf. Die Anbieter fertigen ihre Waren als Hobby in der Freizeit, als Nebengewerbe oder im Haupterwerb. Viele haben laut Organisator Matthias Schröppel während der Pandemie neue Hobbys entdeckt und zeigen und verkaufen ihre Werke – Handarbeiten aus Holz, Ton, Stoff und so weiter.

Es gibt auch ein kulinarisches Angebot: Mit dabei sind der Obst- und Gartenbauverein Harburg sowie Vertreter aus der Partnerkommune Gouville sur Mer. Die reisen extra aus der Bretagne an und bringen frische Austern, Cidre und andere französische Spezialitäten mit. Gastronomen, Metzger, Bäcker und Konditoren sind bei dem Markt ebenfalls mit dabei.

Marktstände auch auf der Brücke und am Wörnitzstrand in Harburg

Aufgrund der Baustelle in der Donauwörther Straße stehen die Stände dieses Mal enger zusammen: am Marktplatz, in der Nördlinger Straße, in der Egelsee- und der Schloßstraße sowie nun auch auf der Steinernen Brücke und an der Grasstraße (Wörnitzstrand).

Die Organisatoren bitten alle Besucher um "Rücksicht und Übersicht bei der Suche nach Parkplätzen". Die sind in diesem Jahr rar. Wegen der Baustelle in der Donauwörther Straße stehen der Parkplatz am Gries und an der Schloßstraße (unterer Burgparkplatz) nicht beziehungsweise nur eingeschränkt zur Verfügung. (AZ)