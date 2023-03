Romantik pur beim Konzert der bayerischen Kammerphilharmonie

Plus Draußen ist es dunkel, windig und regnerisch. Drinnen, im Fürstensaal der Harburg, sorgen Solisten mit ihrer Musik für helle, leuchtende Klänge.

Blauschwarz dräuende Wolkenberge von Westen, ein böiger, regentropfenbeladener Wind – der Weg zum Konzert im Fürstensaal der Harburg war an diesem Freitag mit Unannehmlichkeiten gepflastert. Aber er hat sich gelohnt.