Harburg-Ronheim

vor 21 Min.

Maibaum-Diebe aus Mauren sind in Ronheim erfolgreich

Eine Gruppe von jungen Männern aus Mauren hat in Ronheim den Maibaum gestohlen.

Plus In Ronheim war am Freitag der Maibaum spurlos verschwunden. Wer die Diebe waren und wie die Geschichte endete.

Von Wolfgang Widemann

Neben den Feiern in der Freinacht haben einige Zeitgenossen im Stadtgebiet von Harburg auch eine andere Tradition wieder aufleben lassen: das "Verziehen" von unbewachten Maibäumen. Hier landeten 14 Burschen aus Mauren einen Coup in Ronheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

