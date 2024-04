Rudolf Mieling ist jetzt Ehrenkreisbrandrat im Landkreis Donau-Ries

Der frühere Kreisbrandrat Rudolf Mieling wird bei einem Festakt offiziell verabschiedet und erhält einen Ehrentitel. So würdigt Landrat Stefan Rößle den Kaisheimer.

Vor gut einem Monat hat sich Kreisbrandrat Rudolf Mieling altersbedingt in den "Ruhestand" verabschiedet. Bei einer Feier in der Wörnitzhalle in Harburg wurde der oberste Feuerwehrmann im Landkreis Donau-Ries nun offiziell verabschiedet und gewürdigt. Höhepunkt war die Ernennung zum Ehrenkreisbrandrat.

Landrat Stefan Rößle hielt die Laudatio und stellte in dieser fest, Mieling habe in all den Jahren, in denen er für die Feuerwehr aktiv war, "tatkräftig und hartnäckig, aber stets mit Augenmaß und kompromissbereit agiert". Der Kaisheimer habe sich "ganz besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen erworben".

Rudolf Mieling trat 1976 in die Kaisheimer Feuerwehr ein

Rößle skizzierte die ehrenamtliche Karriere Mielings. Der trat 1976 in die Kaisheimer Feuerwehr ein, übernahm 1988 das Amt des Jugendwarts, war zehn Jahre lang Kommandant (1992 bis 2022), ebenso zehn Jahre Kreisbrandmeister und elf Jahre Kreisbrandinspektor für den Bereich Jura, ehe er 2013 zum Kreisbrandrat gewählt wurde. Über den Landkreis hinaus war der 65-Jährige zuletzt als auch als Schatzmeister des Bezirksfeuerwehrverbandes und seit 17 Jahren in diesem zudem als Leiter des Fachbereichs Wettbewerbe tätig.

Der Landrat zeigte auf, dass sich Rudolf Mieling ständig weitergebildet und -entwickelt habe. Er besuchte 18 Lehrgänge in 41 Jahren. Mieling habe sich rund ein halbes Jahrhundert in den Dienst seiner Mitmenschen gestellt und sei vielfach geehrt worden. Die Zeit sei geprägt gewesen von ständig steigenden Anforderungen an die Ausrüstung und an die Feuerwehrleute. Dabei habe der ehemalige Kreisbrandrat "äußerst häufig" den Beweis für sein Können geliefert, ohne dabei seine Bodenhaftung und Bescheidenheit zu verlieren: "Du warst mehr ein Mann der Taten als der Worte."

Den Titel des Ehrenkreisbrandrats sprach Rudolf Mieling der Kreisausschuss des Kreistags zu. Damit werde die Anerkennung für die besonderen Leistungen während der Dienstzeit verdeutlicht.

Kameradschaft und Jugendfeuerwehren lagen Rudolf Mieling besonders am Herzen

Der neue Kreisbrandrat Heinz Mayr merkte an, Rudolf Mieling habe eine Vielzahl an Einsätzen erlebt und die Feuerwehren mit Sachverstand durch oft schwierige Aufgaben geführt. Besonders am Herzen hätten dem Kaisheimer der Erhalt der Ortsfeuerwehren, die Kameradschaft, die Ausbildung und die Jugendfeuerwehren gelegen. Mayr erinnerte außerdem daran, Mielings Familie habe viel mittragen müssen. Von der Kreisbrandinspektion erhielt Rudolf Mieling zum Abschied mehrere Geschenke. Die Gäste der Feier kamen hauptsächlich aus dem Bereich der Feuerwehr, aber auch aus der Politik und dem Umfeld des 65-Jährigen. Die Stadtkapelle Harburg umrahmte den Festakt musikalisch. (wwi)