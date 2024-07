Auch Harburg sagt „Ja“ zur geplanten Sparkassenfusion

Der Harburger Stadtrat hat der geplanten Fusion der Sparkassen Donauwörth und Dillingen-Nördlingen zu einer großen Sparkasse Nordschwaben zugestimmt.

Nach Ansicht von Bürgermeister Christoph Schmidt ist die „Fusion ist zu begrüßen.“ Denn aufgrund des Fachkräftemangels und zunehmender Regularien könnten kleinere Banken in Zukunft kaum bestehen. Schmidt betonte, dass alle Filialen bestehen bleiben sollen.

Die Stadt Harburg entsendet der Satzung zufolge ein Mitglied (den Bürgermeister) in die Verbandsversammlung des Fusionszweckverbands. Dass die Kommune von Mai 2032 an keinen festen Sitz mehr im Verwaltungsrat hat, wurde in der Sitzung des Stadtrats nicht thematisiert. (silvali)