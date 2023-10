Sandra Exner aus Harburg singt bei "The Voice of Germany"

Die aus Harburg stammende Sandra Exner ist in einer Woche bei der diesjährigen Staffel der Musikshow "The Voice of Germany" mit dabei. Was die Sängerin verrät.

Sie steht seit ihrer Kindheit in der Freizeit auf der Bühne, sang schon vor fast 40 Jahren zusammen mit ihrem Vater Karl-Heinz beim Reichsstraßenfest und steht nun vor ihrem größten Auftritt. Sandra Exner aus Harburg nimmt an der diesjährigen Staffel des der Musikshow "The Voice of Germany" auf dem TV-Sender Sat.1 teil.

Musik und Pferde sind die beiden großen Leidenschaften der 52-Jährigen. Sie ist Mitglied der Overman Brass Band und der Gruppe "3Leit". Durch ungezählte Auftritte ist Sandra Exner damit über die Region hinaus bekannt. In einer Pressemitteilung heißt es, die Musik sei ihr von ihrem Vater "in die Wiege gelegt" worden. Als Jugendliche war sie als Keyboarderin in der Band Aeskulap aktiv.

Sandra Exner schickt drei Videos für die Bewerbung

Im Januar 2023 beschloss Sandra Exner nach eigenen Angaben, sich einfach mal um eine Teilnahme an der Show "The Voice of Germany" zu bewerben. Die Harburgerin, die im dortigen Rathaus als Verwaltungsangestellte tätig ist, schickte dem Sender drei Videos von sich, allesamt aufgenommen während der Corona-Pandemie. Der Bewerbungsprozess habe sich dann über Monate hingezogen, ehe die klar war: Sie ist dabei. Es folgten Aufnahmen im Studio in Berlin.

Was herauskam beziehungsweise -kommt, darf Sandra Exner natürlich nicht verraten. Nur so viel sagt sie: Bei der Sendung am Freitag, 20. Oktober, ab 20.15 Uhr werde sie mit einem "rockigen Song" zu hören sein. Die Freude über die Teilnahme sei groß. Für die Staffel hätten sich Tausende von Sängerinnen und Sängern aus ganz Europa beworben.

In der Jury sitzen Ronan Keating sowie Bill und Tom Kaulitz

In der Show beurteilen folgende Stars das Talent der Harbugerin: Ronan Keating, Bill und Tom Kaulitz, Shirin David und Giovanni Zarella. Sie habe sich am meisten auf die tolle Live-Band gefreut und wolle sowohl die Jury als auch das Publikum begeistern, so die Sängerin.