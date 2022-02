Harburg

17:30 Uhr

Schulstraße in Harburg bleibt für Traktoren weiter tabu

In der Schulstraße in Harburg ist die Durchfahrt für den Schwerverkehr verboten. Dies soll nach dem Willen des Stadtrats so bleiben.

Plus Der Stadtrat in Harburg diskutiert darüber, ob landwirtschaftliche Gespanne an der Schule vorbeifahren dürfen – und vollzieht bei dem Thema eine Kehrtwende.

Von Wolfgang Widemann

In der Erntezeit - hauptsächlich beim Mais - geht es auf manchen Straßen im ländlichen Bereich rund. Im Pendelverkehr sind große Traktoren mit noch größeren Anhängern unterwegs, um das gehäckselte Material vom Acker zum Betrieb zu transportieren. Gerade auf Nebenstrecken und in Kurven kann es bisweilen eng zugehen. Eine solche Stelle befindet sich in Harburg in der Mündlinger Straße. Um die Situation dort zu entschärfen, wendeten sich Landwirte an die Stadt. Sie schlugen vor, die Schulstraße, die für den Schwerverkehr bislang gesperrt ist, für die landwirtschaftlichen Gespanne zumindest zeitweise zu öffnen. Dem stimmte der Bau- und Verkehrsausschuss des Stadtrats zu. Nun gab es aber eine Kehrtwende.

