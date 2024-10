Schwerer Unfall auf B25

Auf der B25 ist es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 34-jährige Frau kam von der Nördlinger Straße und wollte auf die B25 in Richtung Donauwörth einbiegen. Dabei übersah sie einen 30-jährigen Autofahrer, der mit vier Kindern in Richtung Nördlingen unterwegs war. Die Fahrzeuge prallten zusammen, es entstand ein Sachschaden von 19.000 Euro. Die Unfallverursacherin musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort stellten sich ihre Verletzungen jedoch als nicht schwerwiegend heraus. (AZ)

