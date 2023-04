Sebastian Funk rückt in den Harburger Stadtrat nach

Der Stadtrat in Harburg hat ein neues Mitglied.

Der Stadtrat in Harburg hat ein neues Mitglied. In der Sitzung am Donnerstagabend vereidigte Bürgermeister Christoph Schmidt den Maurener Sebastian Funk.

Funk rückte von der Liste Mauren für Michael Amerdinger nach, der jetzt in der Bauverwaltung im Rathaus tätig und deshalb den Vorgaben der Bayerischen Gemeindeordnung zufolge automatisch aus dem Stadtrat ausgeschieden ist. Sebastian Funk ist 38 Jahre alt und Schreinermeister von Beruf. Er schloss sich – ebenso wie zuvor Amerdinger – der PWG-BG-FW-Fraktion an und gehört dem Bauausschuss des Stadtrats an. (wwi)