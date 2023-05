Seit 80 Jahren gibt es den evangelischen Kirchenchor Harburg

Begonnen hatte alles mit einem Kinderchor. Zweiter Weltkrieg und Corona waren zwei Krisenzeiten in der Geschichte der Sängertruppe. Doch trotz allem geht es weiter.

Man schrieb das Jahr 1943, es war mitten im Zweiten Weltkrieg, als die Diakonieschwester Wilhelmina mit Kindern aus Schule und Kindergarten in Harburg einen Chor gründete, der bei verschiedenen kirchlichen Anlässen zum Einsatz kam. So berichtet Gründungsmitglied Else Siegert. Unterbrochen durch das Kriegsende, nahm der Schülerchor danach seine Aktivitäten wieder auf und entwickelte sich ab 1949 zum evangelischen Kirchenchor der Stadt.

Heuer nun gibt es also ein Jubiläum zu feiern: Am Jubilate-Sonntag beging der Harburger Chor in der Stadtpfarrkirche St. Barbara sein 80-jähriges Bestehen. Trotz einer weiteren Unterbrechung durch die Corona-Krise nahmen die Sängerinnen und Sänger ihre musikalische Arbeit wieder auf und dürfen immer noch auf fachkundige Anleitung durch Chorleiterin Andrea Eisele zählen.

Es erklangen mehrere mehrstimmige Chorsätze

Den Festgottesdienst gestaltete der Chor mit verschiedenen mehrstimmigen Chorsätzen. Einleitend erklang „Lobt Gott getrost mit Singen“, sowie das Danklied „Gott dir sei Dank für meines Lebens Zeit“. Pfarrerin Regine Kellermann nutzte die Predigt aus den Sprüchen Salomos und der Frage „Was ist Weisheit“ zu drei Geschichten im Wechselgesang mit der Gemeinde. Zum Ausgang interpretierte der Chor den klassischen Choral von Johann Sebastian Bach „Ich steh in meines Herren Hand“.

Im Gottesdienst selbst gedachte Chorleiterin Eisele der verstorbenen Chormitglieder. Neun Chormitglieder wurden von der Chorleiterin Eisele und Pfarrerin Dr. Kellermann für zum Teil langjährige Mitwirkung mit einer Urkunde des Kirchenchorverbandes geehrt: Jutta Kilian, Karin und Dieter Thiel, Diethild und Karl Martin Graß, Gretel Wiedemann und Gertrud Winter für 40 Jahre, Anneliese Ott und Emma Thum für 50 Jahre. Else Siegert, als ältestes Mitglied schon von Anfang an dabei, nahm an der Ehrung teil. (kmg)