Situation in Kliniken und in der Pflege

Die Junge Union (JU) Harburg hat in einer digitalen Veranstaltung mit Landrat Stefan Rößle die derzeitige Corona-Situation im Landkreis in den Blick genommen. Im Mittelpunkt stand ein Vortrag von Landrat Rößle über das Gesundheitssystem im Landkreis Donau-Ries, der im Anschluss in eine Diskussionsrunde mündete. JU-Vorsitzender Marco Pulci, der als Moderator fungierte, gab sich angesichts einer Teilnahme von 25 Interessierten mit der Eröffnung des neuen Formats zufrieden.

Rößle hob die Rolle der drei Krankenhäuser in Donauwörth, Oettingen und Nördlingen hervor. Es drohe nach wie vor eine Überlastung der Intensivstationen. Mit Sorge sieht der Landrat die Pflegesituation im Kreis. Es gebe derzeit zu wenig Tages- und Kurzzeitpflegeplätze. Deswegen habe der Kreistag eine Förderung genau dieser Einrichtungen beschlossen, so Rößle. Aktuell gebe es im Landkreis rund 1500 aktive Pflegekräfte. Alarm schlug eine Krankenschwester, die in einem der Pflegeheime im Landkreis arbeitet: „Der Pflegenotstand droht nicht, er ist bereits da." Es brauche dringend mehr Personal. Geld spiele eine untergeordnete Rolle: "Viele Pflegekräfte steigen wegen der enormen Belastung aus." Mangelhaft nannte Landrat Rößle die Hausärzteversorgung im Donau-Ries-Kreis. (AZ)