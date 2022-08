So groß ist das finanzielle Minus im Harburger Hallenbad

Plus Beim Hallenbad und beim Parkdeck zahlt die Stadt Harburg drauf. Die Zahlen präsentierte nun der Bürgermeister dem Stadtrat.

Im Harburger Stadtrat hat Bürgermeister Christoph Schmidt die finanzielle Bilanz mehrerer städtischer Einrichtungen bekannt gegeben. Wie in den Jahren zuvor machte die Kommune mit dem Hallenbad ein Minus.