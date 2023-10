So lief der Auftritt von Sandra Exner bei "The Voice of Germany"

Sängerin aus Harburg nimmt an TV-Show teil. Was die Coaches zu dem Auftritt und der Einstellung der 52-Jährigen sagen.

Nur noch zwei von vier Teams sind zu besetzen, als Sandra Exner aus Harburg die Bühne für ihren Auftritt bei „The Voice of Germany“ beim Sender Sat.1 betritt. Es können sich also nur noch die Stühle von Giovanni Zarella oder Shirin David drehen. Und dann, kurz nach der zweiten Werbepause, ist es so weit. Man sieht die 52-Jährige in ihrer auffälligen pinken Rocker-Lederjacke, wie sie das letzte Stück des Wegs zurücklegt. Viele in der Region schauen am Freitagabend gebannt auf die Bildschirme.

„Es ist halt was Besonderes, ich wollte immer einmal im Fernsehen auf der Bühne stehen“, sagt sie strahlend in die Kamera, „ich werd Vollgas geben das verspreche ich“. Und das tut sie. Mit dem Lied „Sleeping in my car“ von Roxette zeigt sie, was sie drauf hat und steckt das Publikum mit ihrer Energie an. Auch Coachmitglied Giovanni Zarella ruft gleich begeistert „Oh Yeah“, als das Lied losgeht.

Die Stühle der Coaches bleiben bei Sandra Exners Auftritt unbewegt

Freunde und Familie fiebern 90 Sekunden mit und die verbliebenen Coaches überlegen angespannt, ob sie den Buzzer drücken sollen, der ihren Stuhl umdreht und gleichzeitig Sandra Exner in die nächste Runde befördern könnte. Leider passiert das nicht und die Stühle bleiben unbewegt, bis die Harburgerin den letzten Ton ihres Songs gesungen hat.

Voice of Germany Sandra Exner Harbur bei Voice of Gemany, Freitag, 20. Oktober 2023 Presse Pro Sieben Foto: Prosieben/sat1/andr� Kowalski

Als sich die Jury dann zur Sängerin hin wendet, meldet sich zuerst Giovanni Zarella zu Wort, „Was für eine Power.“, „Power ohne Ende aus Bayern“, bemerkt Exner stolz und teilt mit, dass sie aus Harburg kommt. Tom Kaulitz fragt gleich nach, ob sie denn Bayern-München-Fan sei, was die 52-Jährige verneint. Bill Kaulitz wirft ein: „Das interessiert hier auch keinen." Vielmehr interessiert den Musiker, wie lange Sandra Exner schon singt und wer sie eigentlich ist. „Musik mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang“, erzählt die Verwaltungsangestellte, die unter anderem einer Tanzband (der Overman Brass Band), einem Trio, einem Duo oder auch als Sängerin auf dem Oktoberfest in München auftritt. „Geil“, kommentiert Tom Kaulitz.

Sandra Exner: "Das Erlebnis, das nimmt mir keiner"

Auf der Bühne fügt sich Sandra Exner tapfer ihrem Schicksal, aus der Show ausgeschieden zu sein: „Für mich war es einfach super, dass ich hier sein durfte. Das Erlebnis, das nimmt mir keiner.“ Dafür erntet sie erneut Applaus und Anerkennung von Publikum und Jury. Da meldet sich auch Coach Ronan Keating auf Englisch zu Wort: „I love that attitude.“ (Ich liebe diese Einstellung).

Keating erklärt weiter: "Du hast deine Freude gefunden. Für uns war das ein Moment, um deinen Auftritt zu genießen, wir durften Sandras Gesang genießen." Die Jury erhebt sich nochmals von den Sitzen, applaudiert und bedankt sich bei Exner für Ihre Teilnahme.