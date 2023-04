Harburg

07:00 Uhr

So marode sind die Abwasserkanäle in der Stadt Harburg

Grundwasser spritzt an dieser Stelle im Bereich der Straße Im Grundhof in Harburg in die Kanalisation.

Plus Ein Ingenieurbüro erkundet die 124 Kilometer lange Kanalisation der Stadt Harburg und präsentiert nun ein Zwischenergebnis. Wo die Schäden am größten sind.

Von Wolfgang Widemann

Grundwasser, das mit großem Druck durch eine Ritze in den Abwasserkanal eindringt, Wurzelwerk und Ablagerungen, die das Rohr teilweise verstopfen, und Gesteinsbrocken, die durch die zerbröckelte Betonwand in die Leitung drücken. Es waren keine schönen Fotos, die das Ingenieurbüro Pfost dem Stadtrat in Harburg präsentierte. Im Untergrund der Kommune läuft derzeit eine umfassende Bestandsaufnahme. Das komplette Kanalsystem wird mit einer Kamera "befahren". Ziel ist, den Zustand zu erkunden.

Ingenieur Reinhard Pfost sprach von einem "umfangreichen Werk". Das Kanalnetz der Kommune mit ihren zehn Ortsteilen sowie einigen Weilern ist insgesamt mehr als 124 Kilometer lang. Man sei mehrere Jahre damit beschäftigt, den sogenannten Generalentwässerungsplan zu erstellen. Für die Ratsmitlieder gab es von Pfost und einem Mitarbeiter nun einen Zwischenstand.

