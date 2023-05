"So viel zu Energiewende": PV-Anlage auf Schule muss kleiner werden

Plus Die Harburger Schule soll eine PV-Anlage aufs Dach bekommen, das hatte der Stadtrat bereits im März beschlossen. Doch nun gibt es Hürden bei der Umsetzung.

Anfang März beschloss der Harburger Stadtrat, dass auf dem Dach des neuen Teils der Schule eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) installiert werden soll. Nach dem Beschluss sollte eine Ausschreibung erfolgen. Diese wird nun anders lauten als geplant.

Unter dem Tagesordnungspunkt "Fragen des Stadtrates an die Verwaltung" fragte Martina Thiel ( SPD/Grüne-Fraktion) in der jüngsten Sitzung nach dem aktuellen Stand der Ausschreibung. Der ursprüngliche Beschluss hatte vorgesehen, eine PV-Anlage mit 99,75 Kilowatt-Peak (kWp) auf den Neubau der Grund- und Mittelschule zu setzen. Dies sei Teil des Ziels, die öffentlichen Gebäude sukzessive mit PV-Anlagen auszustatten.