Harburg

vor 34 Min.

So viele Baulücken und Leerstände gibt es in der Stadt Harburg

In der Stadt Harburg gibt es über 150 klassische Baulücken. Hier ist eine davon in der Kernstadt zu sehen.

Plus Die Stadt Harburg hat in den Innenbereichen der Ortsteile eine Bestandsaufnahme der Leerstände gemacht. Entstehen so neue Baumöglichkeiten?

Von Wolfgang Widemann

Weil neue Baugebiete auch Flächenfraß bedeuten und immer teurer werden, will die Stadt Harburg die Innenentwicklung verstärkt vorantreiben. Dazu fand als erster Schritt eine Bestandsaufnahme der Baulücken, leer stehenden Wohnhäuser und Hofstellen statt. Das Ergebnis liegt nun vor – und wartet mit erstaunlichen Zahlen auf.

