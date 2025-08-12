Sommerferien-Leseclub startet in Harburg wie im Wimmelbuch

Erstmals nimmt die Stadtbücherei Harburg in diesem Jahr am Sommerferien-Leseclub teil, ein landesweites Projekt zur Leseförderung. Als „Clubmitglied“ können Kinder und Jugendliche während der Projektlaufzeit bis zum 22. September neue Bücher ausleihen, lesen und bewerten. Für diese Aktion wurden mit Hilfe der Stadt Harburg und des Gewerbeverbandes zahlreiche neue Bücher gekauft. Zur Anmeldung am 25. Juli hatte sich das Team der Stadtbücherei einiges einfallen lassen. Wie in einem Wimmelbuch gab es überall was Interessantes zu entdecken. Passend zum Motto wurde eine Sommerlandschaft geschaffen, gab es für die Kinder einen leckeren Cocktail. Fast doppelt so viele Kinder wie angemeldet waren zur Startveranstaltung gekommen. Sie kennen und lieben ihre Bücherei von den Besuchen mit Schule und Kindergarten oder auch von den Bücherkoffern in der Schule. Aber auch die Eltern sind begeistert. Sie loben die vielen Aktionen, die große Auswahl an aktuellen Büchern für Kinder und Eltern sowie die Zusammenarbeit mit KiGa und Schule. „Wir sind froh, dass wir diese Bücherei mit ihrem engagierten Team hier bei uns in Harburg haben,“ waren sich alle einig. Natürlich ist jedes interessante Buch ein Gewinn für die Leser. Darüber hinaus gibt es in Harburg aber auch eine Kanufahrt für die ganze Familie, eine Sitzung in der Klangwiege und Karten für das Harburger Schwimmbad zu gewinnen. Die Ergebnisse gibt es auf der Abschlussveranstaltung am 13. September von 10 bis 12 Uhr. Während der Schulferien ist die Bücherei Harburg immer nur freitags (auch am 15. August) von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

