Harburg

06:00 Uhr

Sommerklänge der Musical Company verzaubern die Harburg

Plus Die Musical-Company Kaisheim gastierte mit "Sounds of Summer" im Schlosshof. Rund 40 Sängerinnen und Sänger sowie die Band boten einen Querschnitt durch mehrere Jahrzehnte.

Von Yannick Eibl

Die letzten Sonnenstrahlen trafen die Gemäuer von Schloss Harburg bis sich schließlich im Schein der untergehenden Sonne der Abendhimmel in Pink-, Orange- und Blauschattierungen zeigte. Fast surreal mutete der Anblick des Burghofs, umgeben von den wehrhaften Bauwerken, in Verbindung mit zauberhaftem Wetter an. Diese Stimmung versprach einen einzigartigen Sommerabend. Und genau einen solchen Abend bekamen die rund 500 Gäste jetzt von der Musical Company Kaisheim im Konzert "Sounds of Summer" geboten. Knapp 40 Sängerinnen und Sänger standen auf der Bühne, um ihr Können zu zeigen. Die musikalische Begleitung übernahm die Company-Band um Bandleader Wolfgang Gabler.

