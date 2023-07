Die Stadt Harburg erhöht die Hundesteuer

Plus Wer einen Hund hat, muss in Harburg künftig mehr Steuern zahlen. Und noch eine weitere Entscheidung zum Thema Hunde hat der Stadtrat getroffen.

Auf eine höhere Hundesteuer einigten sich die Mitglieder des Stadtrats mit 17:1 Stimmen. Dem Beschluss zufolge wird die Steuer von 35 Euro für den ersten Hund auf 50 Euro angehoben. Für weitere Hunde fallen weiterhin 70 Euro an, für Kampfhunde 500 Euro.