Stadtfest lockt mit historischem Charme und vielen Attraktionen

Plus An vier Tagen lässt Harburg beim Stadtfest die eigene Geschichte aufleben. Für Besucher gilt: Mitmachen ist angesagt. So liefen die Feierlichkeiten am Wochenende.

Von Mariana Silva Lindner

Das Klopfen der Flegel am Bruckmüller-Stadel in Harburg ist schon von Weitem zu hören. Immer wieder klatschen die Holzgeißeln der Männer rhythmisch auf das Getreide, befreien so das Korn vom Rest. Im Sicherheitsabstand daneben: Zahlreiche Zuschauer, die das Spektakel beobachten. Beim historischen Flegeldreschen zeigten Landwirte eindrucksvoll, mit welchem Kraftaufwand ihre Arbeit damals verbunden war. Die Vorführung, bei der die Besucherinnen und Besucher zwischendurch auch selbst Hand anlegen durften, war einer von zahlreichen Höhepunkten, die das Harburger Stadtfest am Wochenende zu bieten hatte.

Von Donnerstag bis Sonntag strömten Tausende von Gästen in die Stadt an der Wörnitz und belebten die Straßen, Ausstellungen und Stände. Der Anlass war der 175. Jahrestag der Stadterhebung von 1849, und es wurde einiges geboten. Obwohl die Besucherzahlen am Donnerstag und Freitag noch verhalten waren, tat dies der tollen Stimmung beim Stadtfest keinen Abbruch: ab Freitagabend, pünktlich um 21 Uhr, klärten sich die Straßen und viele Besucher versammelten sich unter anderem im "EM-Hof" und im Feuerwehrhaus, um über Leinwände und Bildschirme mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim Auftaktspiel gegen Schottland mitzufiebern. Auf dem Marktplatz sorgte die Band Till Monday auch nach dem Schlusspfiff bis weit nach Mitternacht für ausgelassene Stimmung.

