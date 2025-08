Stadtradeln 2025

Auch in diesem Jahr fand das Stadtradeln zeitgleich im ganzen Landkreis statt, und zwar vom 6. bis zum 26. Juli. Ziel der Aktion ist es, mehr Focus auf das Radfahren zu legen. Im Aktionszeitraum hat der ADFC Donau-Ries mit den Städten des Landkreises, der Gemeinde Mertingen und vielen Organisationen zahlreiche Radtouren und Aktionen angeboten. Am 6. Juli starteten die Kolping-Familie und die Stadt Monheim mit einer Fahrradweihe, zu der der ADFC Donau-Ries mit einer Sternfahrt anreiste. Der Abschluss fand am 26. Juli in Harburg statt. Radler aus Monheim, Donauwörth und Nördlingen kamen in geführten Touren und trafen sich mittags in der Standbar BUBS mit anderen Radlern, um sich in netter Atmosphäre über die Erlebnisse während des Stadtradelns auszutauschen. Die Stadt Harburg lud alle Radler zu einem Eis bei Roberto ein. Bei Holger Kretzschmar konnte man Lastenräder testen. Bianca Kratzsch, die interimsmäßig die Stelle des Radverkehrsbeauftragten des Landkreises innehat, und Johannes Thum, 2. Vorsitzender des ADFC Donau-Ries begrüßten die Radler und überbrachten bunte Erinnerungsbändchen. „2.640 Radler haben dieses Jahr beim Stadtradeln teilgenommen. Kratzsch und dankte dem ADFC Donau-Ries für die Organisation der Veranstaltung und allen Teilnehmern für ihr Engagement fürs Radeln. Inzwischen steht fest: Mit über 650.000 bereits eingetragenen Kilometern wurde der Wert vom Vorjahr bereits überschritten. „Ich bin gespannt, wo unser Landkreis landet, wenn alle Kilometer nachgetragen sind,“ sagt Kratzsch. Spannend werden auch die Ergebnisse der Einzelfahrer und Gruppen. Schon jetzt zeichnen sich Rekordergebnisse für 2025 ab.

