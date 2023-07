Stadtrat diskutiert über Zukunft von Bockfest und Brückenfest

In zwei Wochen feiert Harburg das Brückenfest, das der Heimatverein heuer zum letzten Mal organisiert. Nun diskutiert der Stadtrat, wie es weitergehen könnte.

Bereits nach Ende des Bockfests im Juni war klar: Der Heimatverein hat es zum letzten Mal organisiert. Das bekräftigte Holger Fickel, Vorsitzender des Vereins zur Heimatpflege, nun in einer Sitzung des Stadtrats. Bürgermeister Christoph Schmidt hatte den Punkt auf die Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus, Wirtschaft und Umwelt gesetzt: "Wir sollten uns erste Gedanken dazu machen, wie es weitergehen kann."

Aber was wird eigentlich am Bockfest und was am Brückenfest gefeiert? Der Ursprung des Bockfests liegt in der Geschichte Harburgs. Im Jahr 1800 belagerten Franzosen die Harburg. Darin befand sich zu jenem Zeitpunkt eine österreichische Infanterie-Einheit. Die Belagerung ging relativ glimpflich aus für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. Das wird seitdem im Juni gefeiert.

Das Brückenfest hingegen ist deutlich jünger. Es fand erstmals 1985 statt und ist laut Bürgermeister ein "modernes Fest". Zuerst wurde nur in einem kleineren Kreis auf der steinernen Brücke gefeiert, erklärt Schmidt. Inzwischen wurde es auf die Grasstraße erweitert und sei eine feste Größe im Landkreis.

Zwei Varianten für Zukunft von Bock- und Brückenfest

Beide Feste sind so unterschiedlich – sowohl historisch als auch was den Aufwand betrifft. Deswegen sollten sie auch getrennt voneinander betrachtet werden, warf Stadträtin Claudia Müller (SPD) relativ früh in der Diskussion ein. Darin waren sich die Ausschussmitglieder einig. Trotzdem müsse grundsätzlich geklärt werden, welche Möglichkeiten für die Planung und Durchführung im Raum stünden. Müller schlug zwei Varianten vor.

Bei der ersten Variante schließen sich zwei bis drei Vereine zusammen, die das Fest komplett organisieren. In diesem Fall wäre ein Zuschuss vonseiten der Stadt denkbar. Bei der zweiten Variante übernähme die Stadt die Rolle des Veranstalters. Dies würde beinhalten, das Programm zu planen und entsprechende Bewirtungsangebote auszuschreiben oder anzufragen. "Das könnte die Stadt schaffen", meinte Müller. Martina Thiel (Grüne) schlug vor, sich bei den Veranstaltern anderer Feste in der Region umzuhören, wie etwa in Rain oder Monheim.

Beratungen über Feste in Harburg werden noch andauern

Da Harburg im kommenden Jahr bereits ein großes Fest haben wird, ist noch ungeklärt, ob überhaupt ein Bockfest stattfinden wird. Die Ernennung zur Stadt vor 175 Jahren wird vom 13. bis 16. Juni 2024 gefeiert, das Bockfest wäre voraussichtlich eine Woche später. "Das Bockfest ist nicht unstemmbar, hat aber ein hohes Risiko", sagte Schmidt. Sollte es an dem Fest regnen, könnte ein Veranstalter schnell auf den Kosten sitzen bleiben.

Holger Fickel fügte erklärend hinzu: "Das Bockfest ist nicht mehr das, was es vor 20 Jahren einmal war. Damals lief vieles einfacher, mittlerweile gibt es andere Auflagen." Wolfgang Stolz (CSU) schlug vor, das Bockfest in einem kleineren Rahmen zu organisieren. Er könne sich als erste Idee einen Freiluftgottesdienst mit einem anschließenden Familienpicknick vorstellen. Diese Variante erfordere lediglich Lautsprecher, einen Stand mit Getränken und Toiletten.

Das Brückenfest würde, dem Turnus entsprechend, erst wieder in zwei Jahren stattfinden. Die Beratungen zu dieser Veranstaltung stellten die Stadträte im Ausschuss zurück. Dennoch betonte Schmidt: "Ich habe den persönlichen Anspruch, das Fest weiterzuführen." Nach langer Diskussion einigte sich der Ausschuss darauf, zuerst die Harburger Vereine für die Organisation des Bockfests anzufragen. In dieser Frage ist aber noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der Rathauschef resümierte: "Wir werden uns noch weiter darüber unterhalten."