Harburg

vor 32 Min.

Stadtrat Harburg: Entwurf für das neue Baugebiet in Heroldingen

In diesem Bereich in Heroldingen soll ein neues Baugebiet ausgewiesen werden.

Plus Der Stadtrat in Harburg diskutiert darüber, wie das neue Baugebiet in Heroldingen aussehen könnte. Wunsch nach Grundstücken für Mehrfamilienhäuser.

Von Wolfgang Widemann

Der Stadtrat in Harburg hat sich mit einem ersten Entwurf für das geplante neue Baugebiet "Burgfeld Mitte" in Heroldingen beschäftigt. Vonseiten der Ratsmitglieder gab es einige Anregungen.

Planerin Susanne Moser-Knoll stellte den Entwurf vor. Das Baugebiet könnte demnach über die Straße Am Mühlbergle und die Keltenstraße an die bestehende Siedlung angeschlossen werden. Der Entwurf sieht insgesamt 27 Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser vor. 15 könnten in einem ersten Abschnitt verwirklicht werden, weitere zwölf in einem zweiten. Die meisten Parzellen wären zwischen 600 und 680 Quadratmeter groß. Der Straßenraum soll sieben Meter breit und verkehrsberuhigt sein. Ebenso ist viel öffentliches Grün vorgesehen.

