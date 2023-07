Harburg

26.07.2023

Stadtrat Harburg will keine Asyl-Unterkunft für 88 Personen in Hoppingen

Plus In Hoppingen soll eine Unterkunft für Geflüchtete gebaut werden. Der Bauausschuss des Harburger Stadtrats trifft dazu eine eindeutige Entscheidung.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Der große Sitzungssaal im Harburger Rathaus ist ungewöhnlich voll mit Zuhörern für eine Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses. Der Grund dafür ist die Tagesordnung. Die Mitglieder des Stadtrats beraten im öffentlichen Teil des Ausschusses über einen brisanten Bauantrag im Ortsteil Hoppingen.

Zweimal 22 Wohnungen, die auf zwei Stockwerken jeweils Platz für zwei Personen bieten. So lautet das Bauvorhaben der Wohnbau Schwaben GmbH & Co. Citypark II KG. Das Projekt soll auf einer privaten Grünfläche nahe dem Bahnhalt in Hoppingen entstehen, also parallel zur Hauptstraße zwischen den Hausnummern 30 und 32. Aktuell stehen dort noch Büsche und Bäume.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen