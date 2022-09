Stadtrat in Harburg hört als Kulturreferent auf

Plus Der Harburger Stadtrat Holger Fickel macht bei zwei Zusatzposten bald Schluss. Das verkündet er in einer Sitzung.

Der Harburger Stadtrat muss sich nach einem neuen Kulturreferenten für die Kommune umsehen. Holger Fickel, der bislang dieses Amt ausübte, erklärte in der Sitzung am Donnerstagabend, er werde es bald niederlegen.