Stadtrat stimmt für Kauf des Raiffeisengebäudes in Ebermergen

Plus Der Stadtrat in Harburg diskutiert lange über das ehemalige Raiffeisengebäude in Ebermergen. Die Entscheidung fällt knapp aus.

"Diese Entscheidung fällt heute keinem leicht." Dieser Satz fiel mehrfach während der Debatte im Harburger Stadtrat. Das Thema lockte viele Zuhörerinnen und Zuhörer in die Sitzung im Rathaus, die gespannt waren auf die Entscheidung der Ratsmitglieder. Nach etwa einer Stunde Debatte stimmten die Stadträte darüber ab, was mit dem Gebäude in Ebermergen, in dem bis Herbst 2022 eine Filiale der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth war, passieren soll.

Die Sachlage: Das zweistöckige Gebäude in Ebermergen steht seit September leer. Das Grundstück mit rund 1300 Quadratmetern Fläche sei interessant für Investoren, so der Bürgermeister Christoph Schmidt. Der Haken: Das Gebäude ist direkt mit dem Feuerwehrhaus in Ebermergen verbunden. Auf dem Hof finden regelmäßig Veranstaltungen und Feste statt. Um zukünftige Konflikte zu vermeiden, sei er der Meinung, einen Kauf des ehemaligen Bankgebäudes ernsthaft in Erwägung zu ziehen, erklärte Schmidt. Doch er erklärte auch: "Aus rein wirtschaftlicher Sicht müssten wir den Kauf ablehnen."

Die Kosten für den Kauf - dem Vernehmen nach rund 450.000 Euro - würden über drei Haushalte aufgeteilt. Der Bürgermeister stellte auch klar: "Die Stadt wird das Gebäude nicht kaufen und dann nur einem Verein zur Verfügung stellen." Die konkrete Nutzung der Immobilie müsse das Gremium nach einem Kauf besprechen. Eine Nutzung als Haus der Vereine sei denkbar. Dies zeige eine Abfrage unter den örtlichen Vereinen und Institutionen, die insbesondere einen Veranstaltungs- und Gastraum benötigten.

Stadträte diskutieren: Investition in die Zukunft oder noch höhere Kosten durch den Kauf?

Ratsmitglieder aus den verschiedenen Fraktionen plädierten für den Kauf des Gebäudes. So nannte der Brünseer Ortssprecher Norbert Mösle ( SPD/Grüne) den Kauf eine "Investition in die Zukunft unserer Kinder". Manfred Schick (PWG-BG-FW) erinnerte die Räte an eine ähnliche Situation in Harburg, bei der ein privater Investor das Gebäude neben dem Sportheim erworben hatte. Zudem wiederholte er, dass das Haus nicht ausschließlich für den Schützenverein gekauft würde. Dritter Bürgermeister Patrick Prügel nannte es eine "einmalige Möglichkeit, den Nachbarn zu kaufen und Ärger zu sparen." Jörg Röthinger (CSU) betonte, dass Ebermergen ein Vereinshaus dringend brauche. Er sei im vergangenen Jahr rund 20 Mal im aktuellen Schützenhaus gewesen, denn dieses werde von verschiedenen Vereinen und Personen genutzt. Würde es geschlossen, hätte Ebermergen keinen Versammlungsort mehr, der fußläufig zu erreichen sei.

Es gab auch Stimmen, die sich gegen einen Kauf des Bauwerks aussprachen. Für Claudia Müller (SPD/Grüne) schafft der Kauf einen Präzedenzfall. Der Erwerb des Gebäudes wäre eindeutig für die Schützen. Matthias Schröppel (PWG-BG-FW) gab zu bedenken, ob sich die Stadt die neu anfallenden Kosten leisten könne. Zudem fragte er: "Hätten wir ohne die Schützen Bedarf an dem Gebäude?"

Haus der Vereine, Wohnung oder Gewerbefläche: mehrere Optionen für das Haus im Reismühlenweg

Für die Nutzung des Gebäudes stünden mehrere Möglichkeiten im Raum, erklärte Bürgermeister Schmidt. So wäre es denkbar, das Erdgeschoss für Vereine zur Verfügung zu stellen. Die Wohnung im Obergeschoss könne die Stadt selbst vermieten. Auch seien Gewerbeflächen in dem Gebäude nicht ausgeschlossen. Die Optionen dienten dem Zweck der Refinanzierung.

Am Ende der Debatte stimmten elf Ratsmitglieder für und neun gegen einen Kauf des Bauwerks am Reismühlenweg. Nun müsse die Stadt weitere Gespräche mit der Bank führen, um die Konditionen für den Kauf sowie den exakten Preis auszuhandeln. Außerdem müsse das Gremium sich mit der konkreten Nutzung des Gebäudes beschäftigen.