Stammtisch der Harburger Fotofreunde

An jedem dritten Donnerstag des Monats treffen sich die Fotofreunde Harburg um 19 Uhr im Sportheim. Ein wichtiger Punkt ist dabei immer die Wahl des „Foto des Monats“. Für den Juni waren 14 Fotos eingereicht worden. Die anwesenden Fotofreunde wählten das Foto „Nördlinger Mess“ von Gerhard Meyer auf Platz 1. Auf Platz 2 landete „Zu spät“ von Michael Soller, auf Platz 3 das Foto „Endlich Licht“, auch von Gerhard Meyer. Weitere Fotos, die Bedingungen für die Teilnahme an allen Wettbewerben der Fotofreunde Harburg sowie Hinweise auf geplante Aktionen findet man auf ihrer Homepage www.fotofreunde-harburg.de. Der nächste Stammtisch findet am 17. Juli statt. Herzlich eingeladen sind alle an der Fotografie Interessierten.

