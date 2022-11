Strafanzeige nach Auffahrunfall vor der Abfahrt zur Burg bei Harburg

Ein Sprinterfahrer erkennt zu spät, dass der Wagen vor ihm anhält, weil es keine Abbiegespur gibt. Er prallt in dessen Heck.

Ein 37-jähriger Harburger war am Mittwochvormittag mit seinem Auto auf der Bundesstraße 25 in Richtung Nördlingen unterwegs. Nach dem Tunnel wollte er laut Polizei nach links in die Burgstraße einbiegen. Weil es keine Linksabbiegespur gibt, musste er auf der Fahrbahn der B25 anhalten. Ein nachfolgender 55-jähriger Sprinterfahrer erkannte das zu spät. Er prallte mit seinem Transporter in das Heck des Autos.

Die Folgen des Unfalls bei Harburg: Strafanzeige und 9000 Euro Schaden

Durch die heftige Kollision entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Der verletzte Autofahrer wurde zur Behandlung per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Sein Auto war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. Die Beamten stellten Strafanzeige wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen den Auffahrer. (AZ)