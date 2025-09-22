Strahlende Kindergesichter in der Stadtbücherei Harburg

Erstmals hatte die Stadtbücherei Harburg in diesem Jahr am bundesweiten Sommerferien-Leseclub teilgenommen. Der Wettbewerb wurde kürzlich mit einem Aktionstag und der Preisverlosung abgeschlossen. „Unser Angebot ist von Kindern und Eltern sehr gut angenommen worden. Wir konnten durch das Projekt weitere Kinder zum Lesen motivieren und unseren bisherigen Lesern mehr interessante Lektüre bieten“, erläutert Kristina Hahn, Leiterin der Harburger Stadtbücherei. Knapp 50 Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet hatten sich an der Aktion beteiligt. Viele von ihnen nahmen an der Abschlussveranstaltung teil; sie bastelten, laden und hörten gespannt der Lesungen zu „Wie ein Buch entsteht“. Bei der Preisverleihung gab es viele glückliche Gewinner. Hahn bedankte sich bei der Stadt Harburg für freie Eintritte ins Schwimmbad, bei Musikpädagoge Johannes Mikolajek für eine Klangwiegen-Sitzung in seiner Praxis in Huisheim und bei Pierre Proschek für eine Kanufahrt bei Boot & Bike Service. Jedes Kind bekam als Anerkennung für die Teilnahme eine Urkunde und eine kleine Überraschung. Der vom Europapark Rust gesponserte bayernweite Sonderpreis ging in diesem Jahr an die Stadtbücherei Berching. „Nächstes Jahr machen wir ja wieder mit. Dann haben auch wir die Chance auf diesen Sonderpreis,“ sagt Kristina Hahn. Allerdings bestehe für sie persönlich der größte Gewinn der Aktion darin, die Lesefreude von Kindern zu steigern und ihre Motivation durch interessante Lektüre zu erhalten.

